Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Pablo Virgilio David

Il cardinale Pablo Virgilio Siongco David, Vescovo di Kalookan, è una delle voci più autorevoli della Chiesa nelle Filippine. Nato nel 1959 a Guagua, Pampanga, è stato ordinato sacerdote nel 1983. Dopo studi teologici avanzati in Belgio e a Gerusalemme, si è affermato come docente, biblista e autore di numerose pubblicazioni. È noto per la sua sensibilità pastorale e per l’attenzione alla formazione culturale e spirituale del clero.