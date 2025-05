Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Oscar Cantoni

Nato a Lenno, in provincia di Como, il 1° settembre 1950, Oscar Cantoni è stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1975 nella diocesi comasca. Ha ricevuto la formazione al Liceo Classico del Collegio Gallio e nel Seminario diocesano di Como, dove ha poi svolto un lungo ministero come direttore spirituale. Il suo cammino pastorale si è caratterizzato per l’impegno nella pastorale vocazionale e nell’accompagnamento dei giovani.