Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Odilo Pedro Scherer

La sua carriera ecclesiastica è stata caratterizzata da un forte impegno nell’ambito educativo. Rettore e professore in numerosi seminari brasiliani, ha insegnato filosofia e teologia per oltre due decenni. Dopo aver conseguito il dottorato in teologia alla Pontificia Università Gregoriana e un master in filosofia nella stessa istituzione, è diventato punto di riferimento per la formazione del clero in Brasile. È stato consultore della Congregazione per i Vescovi dal 1994 al 2001 e, nel 2001, è stato nominato vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di São Paulo, ricevendo l’ordinazione episcopale l'anno successivo. Dal 2003 al 2007 ha ricoperto il ruolo di segretario generale della Conferenza episcopale brasiliana.