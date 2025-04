Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Mykola Bychok

Dopo l’ordinazione, ha svolto servizio missionario in Russia, a Prokopyevsk, come sacerdote della Chiesa della Madre del Perpetuo Soccorso. In seguito è stato Superiore del Monastero di San Giuseppe e parroco a Ivano-Frankivsk, in Ucraina. Ha ricoperto il ruolo di economo della provincia redentorista di Lviv e, a partire dal 2015, ha servito come vicario nella parrocchia ucraina di San Giovanni Battista a Newark, negli Stati Uniti.