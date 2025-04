Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Mauro Gambetti

Mauro Gambetti, nato nel 1965 a Castel San Pietro Terme (BO), è Arciprete della Basilica Papale di San Pietro, Vicario Generale del Papa per la Città del Vaticano e Presidente della Fabbrica di San Pietro. Ingegnere meccanico, è entrato nell’Ordine dei Frati Minori Conventuali nel 1992. È stato ordinato sacerdote nel 2000, dopo aver conseguito la Licenza in Antropologia Teologica. Ha guidato la Provincia francescana dell’Emilia-Romagna, è stato Custode del Sacro Convento di Assisi e Vicario episcopale per la pastorale della Basilica di San Francesco. Dal 2020 è arcivescovo titolare di Tisiduo e dal 2021 uno dei principali collaboratori di Papa Francesco nella gestione della Città del Vaticano. È Giudice della Corte di Cassazione vaticana dal 2024.