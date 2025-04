Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Mario Zenari

Il cardinale Mario Zenari è Nunzio apostolico in Siria dal 2008, e uno dei più longevi e autorevoli diplomatici vaticani in servizio. Nato il 5 gennaio 1946 a Rosegaferro di Villafranca, in provincia di Verona, è stato ordinato sacerdote il 5 luglio 1970. Dopo i primi incarichi pastorali nella diocesi veronese, ha intrapreso la carriera diplomatica della Santa Sede, formandosi presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica e laureandosi in diritto canonico alla Pontificia Università Gregoriana. È entrato nel servizio diplomatico vaticano nel 1980, ricoprendo incarichi in Africa, America Latina ed Europa. Ha vissuto momenti storici cruciali come la caduta del muro di Berlino e la transizione post-sovietica in Romania.