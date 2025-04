Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Mario Grech

Mario Grech, nato a Qala (Malta) nel 1957, è Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi e uno dei principali interpreti del percorso sinodale promosso da Papa Francesco. Ordinato sacerdote nel 1984, ha proseguito la formazione giuridica a Roma, ottenendo la licenza e il dottorato in diritto canonico. Per oltre un decennio è stato Vescovo di Gozo, la seconda diocesi maltese, dove si è distinto per l’attenzione alla formazione del clero e alla pastorale dei giovani. Nel 2019 è stato chiamato a Roma come Pro-Segretario Generale del Sinodo, ruolo confermato in modo stabile nel 2020.