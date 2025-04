Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Marcello Semeraro

Nel corso degli anni ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo nella Conferenza Episcopale Italiana e in ambito vaticano: è stato segretario speciale della X Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi e membro, su nomina pontificia, di diverse Assemblee sinodali su temi centrali come famiglia, giovani, Amazzonia. È stato anche membro della Congregazione per le Chiese Orientali e del Dicastero per la Comunicazione, nonché consultore della Congregazione per le Chiese Orientali e Presidente del CdA di “Avvenire – Nuova Editrice SpA”.