Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Manuel Clemente

Nato a Torres Vedras, in Portogallo, il 16 luglio 1948, Manuel Clemente è stato ordinato sacerdote nel 1979 dopo la laurea in storia all’Università di Lisbona. Ha proseguito gli studi alla Pontificia Università Cattolica Portoghese, dove ha conseguito la licenza in teologia e il dottorato in teologia storica. Storico di formazione, ha dedicato gran parte della sua carriera alla docenza e alla ricerca, diventando anche direttore del Centro studi di storia religiosa.