Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Albert Malcolm Ranjith

Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don, nato il 15 novembre 1947 a Polgahawela, in Sri Lanka, è Arcivescovo metropolita di Colombo e cardinale dal 2010. Primo maschio in una famiglia cattolica con tre sorelle, ha maturato la vocazione sacerdotale nella parrocchia guidata dai missionari oblati. Entrato nel seminario maggiore di Kandy, ha proseguito la formazione a Roma presso il Collegio di Propaganda Fide, ricevendo l’ordinazione sacerdotale da Papa Paolo VI il 29 giugno 1975 in San Pietro. Dopo aver ottenuto la licenza in Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico, ha seguito corsi all’Università Ebraica di Gerusalemme e si è formato con maestri del calibro di Martini e Vanhoye. Tornato in patria, ha svolto ministero in villaggi poveri, poi come parroco e direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie.