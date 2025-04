Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Luis José Rueda Aparicio

Luis José Rueda Aparicio è nato il 3 marzo 1962 a San Gil, nella regione di Santander, in Colombia. Prima di intraprendere il cammino sacerdotale, ha svolto diversi lavori manuali con il padre, tra cui l’edilizia e la vendita di giornali. Ha iniziato gli studi filosofici nel 1983 al Seminario Conciliare San Carlos di San Gil e quelli teologici a Bucaramanga dal 1986 al 1989. È stato ordinato sacerdote il 23 novembre 1989. Dopo i primi incarichi pastorali, ha completato la sua formazione a Roma, ottenendo la Licenza in Teologia Morale presso l’Accademia Alfonsiana. Al rientro in Colombia è stato formatore in seminario, parroco e vicario pastorale, guidando diverse comunità in contesti sociali complessi.