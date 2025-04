Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Luis Gerardo Cabrera Herrera

Nato ad Azogues, in Ecuador, l’11 ottobre 1955, Luis Gerardo Cabrera Herrera è un frate francescano ordinato sacerdote l’8 settembre 1983. Ha compiuto gli studi filosofici e teologici presso la Pontificia Università Cattolica dell’Ecuador, per poi conseguire il dottorato in Filosofia presso la Pontificia Università Antonianum a Roma. Radicato nella spiritualità di San Francesco, ha dedicato la sua vita al servizio pastorale, alla formazione e all’evangelizzazione.