Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Leopoldo José Brenes Solórzano

Ordinato sacerdote il 16 agosto 1974, ha svolto il suo servizio in numerose parrocchie del Nicaragua e come vicario per la pastorale. Eletto vescovo ausiliare di Managua nel 1988, ha ricevuto la porpora cardinalizia dal suo predecessore, il cardinale Miguel Obando Bravo, che lo ha anche ordinato vescovo. Nel 1991 è stato nominato vescovo di Matagalpa, incarico ricoperto per 14 anni.