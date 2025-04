Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Lazzaro You Heung-sik

Il cardinale Lazzaro You Heung-sik, attuale Prefetto del Dicastero per il Clero, è uno dei volti più rappresentativi della Chiesa cattolica asiatica nel governo della Curia romana. Nato il 17 novembre 1951 in Corea del Sud, è stato ordinato sacerdote per la diocesi di Daejeon, dove ha svolto gran parte del suo ministero pastorale. Nel 2003 è stato nominato vescovo coadiutore della diocesi e nel 2005 ne è diventato ordinario, guidando la comunità di Daejeon per oltre 15 anni con attenzione particolare ai giovani, alla formazione sacerdotale e al dialogo con la Corea del Nord.