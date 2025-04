Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Ladislav Nemet

Ladislav Nemet, nato il 7 settembre 1956 a Odžaci, nella diocesi di Subotica (Serbia), è Arcivescovo metropolita di Beograd e cardinale dal 2024. Membro della Società del Verbo Divino, è stato ordinato sacerdote il 1° maggio 1983 dopo l’ingresso nella congregazione nel 1977. Dottore in Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana, ha svolto la sua missione in diverse parti del mondo. Ha operato come missionario nelle Filippine, docente in Polonia, Austria e Croazia, e collaboratore della Missione Permanente della Santa Sede presso l’ONU a Vienna. Nemet ha ricoperto incarichi di rilievo all’interno della sua congregazione e delle istituzioni ecclesiastiche europee, come Provinciale della Società del Verbo Divino in Ungheria e Segretario Generale della Conferenza Episcopale Ungherese.