Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Kurt Koch

Kurt Koch, nato a Emmenbrücke (Svizzera) nel 1950, è Prefetto del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani dal 2010 e uno dei maggiori esperti di ecumenismo nella Chiesa cattolica. Vescovo di Basilea dal 1995 al 2010, è stato creato cardinale da Benedetto XVI nel 2010 e confermato da Papa Francesco alla guida del dicastero che cura i rapporti con le altre confessioni cristiane. Dopo gli studi in teologia a Lucerna e a Monaco di Baviera, si è distinto fin da giovane per la sua sensibilità ecumenica, approfondita anche dal punto di vista accademico. Ha conseguito il dottorato con una tesi sulla teologia della storia di Wolfhart Pannenberg, letta in chiave filosofica ed ecumenica. Ordinato sacerdote nel 1982, ha ricoperto numerosi incarichi di docenza in teologia sistematica, fondamentale ed ecumenica, prima di essere nominato vescovo della più grande diocesi svizzera, Basilea, nel 1995. Ha scelto come motto episcopale Ut sit in omnibus Christus primatum tenens ("Perché Cristo sia in tutto al primo posto"), tratto dalla Lettera ai Colossesi.