Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Konrad Krajewski

Nel 2013 Papa Francesco lo ha nominato Elemosiniere apostolico, ruolo che ha trasformato radicalmente, rendendolo una vera “missione sul campo”. In tale veste, Krajewski ha visitato ospedali, campi profughi, periferie e zone di guerra, portando aiuti concreti e la benedizione del Papa alle persone più fragili e dimenticate. Arcivescovo titolare di Benevento dal 2013, è stato consacrato il 17 settembre dello stesso anno. Il 28 giugno 2018 è stato creato cardinale, a testimonianza dell’importanza strategica e simbolica del suo ruolo per il pontificato di Francesco. Krajewski è diventato noto per i suoi gesti coraggiosi e diretti, come quando ha personalmente riattivato la corrente in uno stabile occupato da famiglie disagiate a Roma, o quando ha portato aiuti in Ucraina nel mezzo del conflitto.