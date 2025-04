Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Kevin Farrell

Irlandese di nascita, americano d’adozione e romano per vocazione, Kevin Joseph Farrell è una figura chiave nella Chiesa contemporanea. Nato a Dublino nel 1947, è stato ordinato sacerdote nel 1978 e ha operato inizialmente in Messico e negli Stati Uniti, dove ha svolto incarichi pastorali e amministrativi di grande rilievo nell’arcidiocesi di Washington e poi come vescovo di Dallas. Nel 2016 Papa Francesco lo ha chiamato a Roma per affidargli la guida del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, e nel 2019 lo ha nominato Camerlengo di Santa Romana Chiesa, affidandogli il delicato ruolo di gestione della sede vacante in caso di morte o rinuncia del Pontefice.