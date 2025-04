Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Kazimierz Nycz

Nel 2004 è stato nominato vescovo di Koszalin-Kołobrzeg, e tre anni dopo, il 3 marzo 2007, Papa Benedetto XVI lo ha scelto come Arcivescovo metropolita di Varsavia in un momento delicato per la Chiesa polacca, segnato dalle dimissioni dell’arcivescovo Stanisław Wielgus. Il suo stile pastorale si è contraddistinto per l’apertura al dialogo con i media, la vicinanza ai sacerdoti e l’impegno a favore di poveri e disoccupati. Dal giugno 2007 è anche Ordinario per i fedeli di rito orientale residenti in Polonia sprovvisti di un ministro proprio.