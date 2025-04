Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Juan José Omella Omella

Dopo aver guidato le diocesi di Barbastro-Monzón e di Calahorra y La Calzada – Logroño, Omella è stato nominato Arcivescovo di Barcellona il 6 novembre 2015 da Papa Francesco. È anche Gran Priore per la Spagna orientale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Nel suo ministero ha promosso con forza l’evangelizzazione e l’impegno sociale, come testimonia la lettera pastorale del 2011 dedicata ai missionari fidei donum in Burundi. Ha sempre mantenuto una visione pastorale aperta, con un’attenzione costante alle periferie sociali e alla collaborazione con il laicato. Dal 3 marzo 2020 è presidente della Conferenza Episcopale Spagnola e dal 2023 membro del Consiglio di Cardinali nominato da Papa Francesco, organo che assiste il Pontefice nel governo della Chiesa universale.