Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Juan de la Caridad García Rodríguez

Il cardinale dell’Avana rappresenta l’anima missionaria e popolare della Chiesa latinoamericana. Non rientra tra i nomi più ricorrenti tra i papabili, ma la sua esperienza in un Paese difficile come Cuba e il suo profilo pastorale potrebbero farne una figura di riferimento per molti elettori del Sud del mondo, specialmente quelli attenti alla povertà, al dialogo sociale e alla testimonianza evangelica in contesti ostili.