Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Jozef De Kesel

Nato il 17 giugno 1947 a Gand, in Belgio, Jozef De Kesel è uno dei maggiori intellettuali della Chiesa belga contemporanea. Ordinato sacerdote nel 1972, ha svolto per anni un’intensa attività accademica e pastorale: è stato docente di teologia dogmatica e fondamentale, vicario per la formazione del clero e poi vescovo ausiliare di Bruxelles, dove ha dato prova di equilibrio e spirito riformatore.