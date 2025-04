Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Josip Bozanić

Nato il 20 marzo 1949 a Rijeka, in Croazia, Josip Bozanić è una figura centrale della Chiesa cattolica croata, testimone della fede in tempi difficili. Dopo gli studi classici a Pazin e quelli teologici a Rijeka e Zagabria, è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1975. Ha poi proseguito la formazione a Roma, dove ha ottenuto la licenza in Teologia dogmatica e in Diritto canonico presso le Pontificie Università Gregoriana e Lateranense.