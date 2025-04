Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Joseph Coutts

Nato il 21 luglio 1945 ad Amristar, nell’allora diocesi indiana di Jullundur, Joseph Coutts è una delle voci più autorevoli della Chiesa cattolica in Pakistan. Ordinato sacerdote il 9 gennaio 1971 per la diocesi di Lahore, ha dedicato il suo ministero al servizio pastorale e alla promozione del dialogo interreligioso in un contesto segnato da forti tensioni.