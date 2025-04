Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: José Cobo Cano

Nato il 20 settembre 1965 a Jaén, in Andalusia, José Cobo Cano si è trasferito da giovane a Madrid, dove ha ricevuto la formazione sacerdotale e ha costruito la sua carriera ecclesiastica. Ordinato sacerdote il 23 aprile 1994, ha un solido background accademico: licenza in Diritto Civile, baccalaureato in Teologia e master in Teologia Morale Sociale, con una spiccata competenza nella Dottrina Sociale della Chiesa.