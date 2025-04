Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: João Braz de Aviz

João Braz de Aviz è nato il 24 aprile 1947 a Mafra, nello Stato di Santa Catarina, in Brasile. Cresciuto nella spiritualità del movimento dei Focolari, che ha segnato profondamente la sua vocazione, è entrato giovanissimo nel seminario minore del PIME ad Assis. Dopo la formazione teologica in Brasile, è stato inviato a Roma dove ha completato gli studi presso la Pontificia Università Gregoriana e la Lateranense, ottenendo la laurea in Teologia dogmatica nel 1992.