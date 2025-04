Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Jean-Paul Vesco

Il cardinale Jean-Paul Vesco, O.P., è Arcivescovo metropolita di Alger dal 2021 e figura centrale della Chiesa cattolica in Algeria. Nato a Lione il 10 marzo 1962, ha conseguito una laurea in giurisprudenza e ha esercitato per alcuni anni la professione forense prima di entrare, nel 1995, nell’Ordine dei Frati Predicatori (Domenicani). Ha emesso la prima professione religiosa il 14 settembre 1996 ed è stato ordinato sacerdote il 24 giugno 2001. Nel 2002 si è trasferito in Algeria, presso il convento domenicano di Tlemcen, dove ha avviato un percorso pastorale e comunitario nel cuore del mondo islamico.