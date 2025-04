Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Jean-Marc Aveline

Jean-Marc Aveline è nato il 26 dicembre 1958 a Sidi Bel Abbès, in Algeria, allora territorio francese. Dopo il trasferimento in Francia, ha studiato al Lycée Thiers di Marsiglia e nel 1977 è entrato nel seminario interdiocesano di Avignone. Ha poi completato la formazione teologica a Parigi presso il Séminaire des Carmes e l’Institut Catholique, dove ha conseguito nel 2000 il dottorato in Teologia. Possiede inoltre una licenza in Filosofia rilasciata dalle università Paris I e Paris IV Sorbonne.