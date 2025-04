Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: James Michael Harvey

James Michael Harvey, nato a Milwaukee (Wisconsin, USA) nel 1949, è Arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura dal 2012. Figura riservata e instancabile al servizio dei Papi, è stato a lungo Prefetto della Casa Pontificia, accompagnando Giovanni Paolo II e Benedetto XVI in tutte le udienze e visite ufficiali. Dopo la formazione iniziale a Milwaukee, è stato inviato a Roma, dove ha vissuto presso il Pontificio Collegio Americano del Nord e ha conseguito la laurea in diritto canonico. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1975 da Papa Paolo VI in occasione dell’Anno Santo, insieme ad altri 358 diaconi. Dopo l’ordinazione, ha frequentato la Pontificia Accademia Ecclesiastica e nel 1980 è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede, con incarichi nella Repubblica Dominicana e poi nella Segreteria di Stato. Nel 1997 è stato nominato Assessore per gli affari generali e nel 1998 Prefetto della Casa Pontificia, ricevendo l’ordinazione episcopale da Giovanni Paolo II.