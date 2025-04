Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Jaime Spengler

Il cardinale Jaime Spengler, francescano dell’Ordine dei Frati Minori, è Arcivescovo metropolita di Porto Alegre, una delle principali città del Brasile. Nato il 6 settembre 1960 a Blumenau, nello Stato di Santa Catarina, è stato creato cardinale da Papa Francesco il 7 dicembre 2024, con il titolo di San Gregorio Magno alla Magliana Nuova. Ha intrapreso il cammino religioso nel 1981, emettendo la professione perpetua nel 1985. Ordinato sacerdote il 17 novembre 1990, ha compiuto la formazione filosofica e teologica in Brasile, Gerusalemme e Roma. Ha ottenuto la Licenza in Sacra Scrittura e successivamente la Laurea in Filosofia presso la Pontificia Università Antonianum.