Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo

Nel 2006 è stato nominato Ordinario Militare per l’Indonesia e nel 2009 è divenuto coadiutore dell’arcidiocesi di Jakarta, di cui ha assunto la guida nel 2010. È stato più volte Presidente della Conferenza Episcopale Indonesiana, anche in deroga al limite di mandati, a testimonianza della stima da parte del clero locale. Si è distinto per il forte impegno nel dialogo interreligioso, in un Paese a maggioranza musulmana, promuovendo la convivenza pacifica e il rispetto reciproco tra le fedi. Ha partecipato a numerose Assemblee del Sinodo dei Vescovi, portando la prospettiva asiatica in contesti ecclesiali universali.