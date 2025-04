Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Ignace Bessi Dogbo

Eletto vescovo della diocesi di Katiola il 19 marzo 2004, ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 4 luglio successivo. Dal 2017 è stato presidente della Conferenza Episcopale della Costa d’Avorio, incarico ricoperto fino al 2023. In parallelo, ha assunto la guida dell’arcidiocesi di Korhogo come amministratore apostolico, per poi diventare Arcivescovo Metropolita della stessa sede dal 2021 al 2024.