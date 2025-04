Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Giuseppe Petrocchi

Giuseppe Petrocchi, nato il 19 agosto 1948 ad Ascoli Piceno, è Arcivescovo de L’Aquila e cardinale dal 2018. Dopo la formazione nel seminario diocesano, ha studiato filosofia e teologia presso la Pontificia Università Lateranense, conseguendo il baccalaureato in filosofia e la licenza in teologia dogmatica. Ha poi ottenuto due lauree statali: in filosofia all’Università di Macerata e in psicologia a Roma. Ordinato sacerdote il 14 settembre 1973, ha svolto un’intensa attività educativa e pastorale, insegnando religione e materie umanistiche nelle scuole superiori e lavorando come psicologo presso il consultorio familiare diocesano. È stato parroco, direttore del centro vocazionale e redattore capo del Bollettino diocesano, oltre che docente presso la Scuola diocesana di teologia.