Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Giorgio Marengo

Giorgio Marengo, nato a Cuneo il 7 giugno 1974, è Prefetto Apostolico di Ulaanbaatar dal 2020 e cardinale dal 2022. Missionario della Consolata, è il più giovane cardinale elettore del Conclave 2025 e simbolo della Chiesa “in uscita” verso le periferie geografiche e culturali del mondo. Dopo gli studi in Filosofia e Teologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e la Pontificia Università Gregoriana, ha conseguito la Licenza e il Dottorato in Missionologia alla Pontificia Università Urbaniana. Ha emesso la professione perpetua nel 2000 e ricevuto l’ordinazione sacerdotale nel 2001. Dal 2003 ha dedicato la sua vita alla missione in Mongolia, diventando il primo missionario dell’Istituto della Consolata in quel Paese.