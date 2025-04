Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Gérald Cyprien Lacroix

Molto attivo nel campo dei media e delle nuove tecnologie, Lacroix è tra i primi cardinali ad aver utilizzato in modo costante i social network per comunicare con i fedeli. È presente su Facebook e Twitter, e promuove una Chiesa vicina alla gente, capace di parlare ai giovani con linguaggio semplice e diretto. Nel 2015 ha partecipato al Sinodo dei Vescovi sulla famiglia e ha continuato a farsi portavoce della vocazione missionaria della Chiesa canadese. Impegnato anche sul fronte del dialogo interculturale, è membro del Consiglio dei governatori della Fondation communautaire du grand Québec e ha ricoperto numerosi incarichi in seno alla Conferenza episcopale canadese. Il 7 marzo 2023 Papa Francesco lo ha nominato membro del nuovo Consiglio di Cardinali, l’organismo che assiste il Pontefice nel governo della Chiesa universale, segno della fiducia riposta nella sua esperienza e visione pastorale.