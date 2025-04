Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Frank Leo

Frank Leo, nato a Montréal nel 1971, è Arcivescovo Metropolita di Toronto dall’11 febbraio 2023 e uno dei più giovani cardinali elettori del Conclave 2025. Sacerdote, docente e diplomatico, ha svolto incarichi sia pastorali sia internazionali, distinguendosi per il suo impegno teologico e organizzativo all’interno della Chiesa canadese. Dopo gli studi filosofici e teologici a Montréal, ha completato la formazione presso l’International Marian Research Institute dell’Università di Dayton (Ohio), specializzandosi in studi mariani. È stato ordinato sacerdote nel 1996 e ha ricoperto incarichi pastorali in diverse parrocchie dell’arcidiocesi di Montréal, oltre a insegnare religione e svolgere attività di cappellania. Dal 2006 è entrato nella Pontificia Accademia Ecclesiastica, iniziando una carriera diplomatica che lo ha portato a servire la Santa Sede in Australia e poi a Hong Kong.