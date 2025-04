Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: François-Xavier Bustillo

Subito dopo l’ordinazione, ha fondato con alcuni confratelli il convento di San Bonaventura a Narbonne, dove ha servito per oltre vent’anni come parroco e guardiano. È stato Custode Provinciale per Francia e Belgio, Vicario Episcopale per il dialogo interreligioso e i nuovi movimenti spirituali, e parroco in diverse realtà della diocesi di Carcassonne et Narbonne. Dal 2018 ha svolto importanti incarichi a Lourdes, come delegato episcopale per il santuario e per la protezione dei minori.