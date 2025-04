Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Francisco Robles Ortega

Francisco Robles Ortega è nato il 2 marzo 1949 a Mascota, nello stato di Jalisco, terzo di sedici figli. Cresciuto in una famiglia profondamente cristiana, ha intrapreso il cammino ecclesiale nel seminario minore di Autlán, proseguendo gli studi di filosofia a Guadalajara e quelli di teologia a Zamora. Ordinato sacerdote il 20 luglio 1976, ha perfezionato la sua formazione a Roma, dove ha conseguito la laurea in teologia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana. Nella diocesi di Autlán ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui quelli di vicario parrocchiale, rettore del seminario, vicario generale e docente di filosofia e teologia. È stato anche presidente del consiglio presbiterale e membro delle commissioni per la formazione del clero e la dottrina della fede.