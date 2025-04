Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij

Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, nato nel 1949 a Ban Rak, è stato Arcivescovo Metropolita di Bangkok dal 2009 al 2024. Figura centrale della Chiesa cattolica in Thailandia, è stato creato cardinale da Papa Francesco nel 2015, primo successore del cardinale Kitbunchu alla guida dell’arcidiocesi della capitale. Dopo gli studi nel seminario San Giuseppe a Sampran, ha completato la formazione a Roma presso la Pontificia Università Urbaniana, venendo ordinato sacerdote l’11 luglio 1976. Ha poi ricoperto incarichi pastorali, formativi e direttivi in vari seminari del Paese, ed è tornato a Roma per una specializzazione in spiritualità presso la Gregoriana. Tra il 1982 e il 2000 ha svolto un ruolo di primo piano nella formazione del clero thailandese, come rettore del seminario intermedio Holy Family e del seminario maggiore nazionale Lux Mundi. È stato anche sotto-segretario della Conferenza episcopale e parroco della cattedrale di Bangkok.