Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Filipe Neri Ferrão

Il cardinale Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão, nato ad Aldona (Goa) nel 1953, è l’attuale arcivescovo di Goa e Damão, ed è insignito del titolo storico di Patriarca ad honorem delle Indie Orientali. È il primo cardinale originario di Goa nominato dopo l’indipendenza dell’India, e guida una delle Chiese locali più antiche dell’Asia, radicata nella tradizione portoghese e in dialogo costante con il mondo indiano. Ordinato sacerdote nel 1979, ha completato la sua formazione a Poona, a Roma e a Bruxelles, con specializzazioni in Teologia Biblica, Catechetica e Pastorale. Nominato vescovo nel 1994 e arcivescovo nel 2004, è stato creato cardinale da Papa Francesco nel Concistoro del 27 agosto 2022.