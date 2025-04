Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Fernando Filoni

Filoni è considerato uno dei maggiori conoscitori della Chiesa cattolica in Asia e in terra islamica, ed è tra i più esperti di geopolitica e diplomazia del Collegio cardinalizio. Durante il suo servizio, ha operato per la tutela delle minoranze cristiane, la promozione della missione ad gentes e il dialogo interreligioso. Oggi, come Gran Maestro dell’Ordine del Santo Sepolcro, promuove iniziative caritative e culturali in favore della Terra Santa. La sua lunga esperienza in Curia, unita alla profonda formazione accademica (ha conseguito lauree in diritto canonico, filosofia e comunicazione), ne fanno un punto di riferimento anche per la gestione amministrativa e pastorale della Chiesa universale.