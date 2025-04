Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Fabio Baggio

Il 14 dicembre 2016 Papa Francesco lo ha nominato Sotto-Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, con competenza sulla Sezione Migranti e Rifugiati. In questa veste ha contribuito a elaborare linee guida e progetti concreti per l'accoglienza, la protezione e l’integrazione delle persone in fuga da guerre, crisi ambientali e povertà. Il 23 aprile 2022 è stato confermato nel ruolo, con responsabilità estese ai Progetti Speciali.