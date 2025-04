Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Emil Paul Tscherrig

Il 12 settembre 2017 Papa Francesco lo ha nominato Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. È stato il primo non italiano a ricoprire questa delicata posizione, che richiede competenza, sensibilità istituzionale e profonda conoscenza del contesto ecclesiale e politico italiano. Ha lasciato l’incarico l’11 marzo 2024, congedandosi dopo oltre 45 anni di servizio diplomatico per la Santa Sede. Il 30 settembre 2023 è stato creato cardinale da Papa Francesco con la diaconia di San Giuseppe in Via Trionfale.