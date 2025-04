Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Dominique Joseph Mathieu

Dominique Joseph Mathieu, nato ad Arlon (Belgio) il 13 giugno 1963, è Arcivescovo di Teheran-Ispahan dei Latini dal 2021 e cardinale dal 2024. Religioso dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, incarna la spiritualità francescana vissuta nei contesti complessi del Medio Oriente e in missioni di frontiera. Dopo gli studi liceali, è entrato nell’Ordine, emettendo la professione solenne nel 1987 e ricevendo l’ordinazione sacerdotale nel 1989. Ha servito la Provincia belga come promotore vocazionale, vicario e Ministro provinciale, oltre a dirigere il Santuario di Sant’Antonio di Padova a Bruxelles. Dal 2013 ha svolto il proprio ministero in Libano, presso la Custodia d’Oriente e di Terra Santa, dove è stato formatore, maestro dei novizi e rettore. Ha avuto anche ruoli di governo a livello internazionale nell’Ordine, come Definitore Generale e Assistente per l’Europa Centrale.