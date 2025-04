Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Domenico Battaglia

Domenico Battaglia è stato definito “il vescovo dei poveri” per il suo stile diretto, sobrio e vicino alla gente. Ha più volte richiamato l’urgenza di una Chiesa che sappia ascoltare, accompagnare e farsi carico delle sofferenze delle persone, in particolare dei giovani, dei malati, degli emarginati. La sua voce si è distinta anche per il richiamo a un impegno concreto contro ogni forma di illegalità e per la costruzione di un’economia più giusta e solidale.