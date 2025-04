Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Dieudonné Nzapalainga

Dieudonné Nzapalainga, nato il 14 marzo 1967 a Mbomou, è Arcivescovo metropolita di Bangui e il primo cardinale nella storia della Repubblica Centrafricana. Ordinato sacerdote il 9 agosto 1998 nella Congregazione dello Spirito Santo, è stato creato cardinale da Papa Francesco nel Concistoro del 19 novembre 2016, a soli 49 anni, diventando il più giovane membro del Collegio Cardinalizio in quel momento. Dopo la formazione nei seminari del Camerun e del Gabon, ha completato gli studi in teologia presso il Centre Sèvres dei gesuiti a Parigi. Ha svolto il ministero in Francia come vicario e cappellano, per poi tornare nel suo Paese nel 2005 come parroco di Notre-Dame d’Afrique e Superiore Maggiore della sua Congregazione.