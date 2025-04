Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Désiré Tsarahazana

Il cardinale Désiré Tsarahazana è Arcivescovo metropolita di Toamasina, sulla costa orientale del Madagascar. Nato ad Amboangibe il 13 giugno 1954, è stato ordinato sacerdote il 28 settembre 1986, iniziando il suo ministero come vicario a Mananara-Nord e poi come rettore del seminario propedeutico e docente al seminario minore. Ha completato gli studi in teologia presso l’Università di Antananarivo, ottenendo la Licenza, e si è successivamente specializzato all’Università Cattolica di Lione, in Francia. Dal 1993 al 1999 ha ricoperto il ruolo di Segretario Coordinatore dei sacerdoti della diocesi di Antsiranana.