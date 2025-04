Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Daniel DiNardo

Nato nel 1949 a Steubenville, in Ohio, da genitori italo-americani, Daniel Nicholas DiNardo è stato ordinato sacerdote nel 1977. Con un curriculum accademico prestigioso — tra Roma, la Gregoriana e l’Istituto Augustinianum — ha svolto incarichi nella diocesi di Pittsburgh e in Vaticano, presso la Congregazione per i Vescovi. È stato vescovo di Sioux City dal 1998 al 2004, poi arcivescovo coadiutore di Galveston-Houston, diocesi che ha guidato a partire dal 2006.