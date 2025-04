Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Cleemis Baselios

Cleemis Baselios è noto per il suo forte impegno ecumenico e interreligioso, in un contesto come quello indiano dove i cristiani sono una minoranza. Ha promosso numerose opere sociali: strutture per malati di AIDS, una scuola per disabili mentali, un istituto educativo per bambini indigenti e una casa per poveri. È presidente del Sinodo della Chiesa Siro-Malankarese e membro di organismi vaticani e continentali, come la Congregazione per le Chiese Orientali e la FABC.