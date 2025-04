Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Claudio Gugerotti

Claudio Gugerotti, nato a Verona nel 1955, è Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali dal 2023. Ordinato sacerdote nel 1982, appartiene alla Pia Società di Don Nicola Mazza. È uno dei massimi esperti della Chiesa cattolica nei rapporti con il mondo orientale, grazie a un percorso che unisce formazione accademica, incarichi diplomatici e servizio curiale. Ha conseguito la Licenza in Lingue e Letterature Orientali all’Università Ca’ Foscari di Venezia, la Licenza in Liturgia al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo e il Dottorato in Scienze Ecclesiastiche Orientali presso il Pontificio Istituto Orientale. Ha insegnato in numerose università italiane e pontificie, tra cui la Gregoriana e il Pontificio Istituto Orientale. Nel 1985 è entrato nella Congregazione per le Chiese Orientali, di cui è diventato Sottosegretario nel 1997. Nel 2002 è stato nominato arcivescovo e nunzio apostolico in Georgia, Armenia e Azerbaigian.